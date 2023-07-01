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Захист повітряного простору: Ігнат сказав, скільки літаків потрібно Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Захист повітряного простору: Ігнат сказав, скільки літаків потрібно Україні
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що є потреба в певній кількості літаків, але вони повинні бути сучасними

Для ефективного захисту свого повітряного простору Україна потребує від західних союзників понад сотню сучасник літаків, які замінять стару радянську авіаційну техніку. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Головнокомандувач говорив про потребу (в літаках в інтерв’ю Washington Post – ред.) на «вже і зараз». Нам потрібно 120 літаків, і 150, і більше в умовах, в яких ми маємо забезпечити охорону повітряного простору у мирний час. Тобто переозброїти, прибрати радянський парк техніки, який працює на межі своїх можливостей, замінити на сучасну техніку», – зазначив він.

Як додав речник, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що станом на зараз Україні вистачило б кількох ескадрилей, однак він не озвучує конкретні цифри, оскільки нині тривають серйозні консультації із західними партнерами України.

«Є потреба в певній кількості літаків, але з приміткою, що вони повинні бути сучасними, їхні тактико-технічні характеристики не повинні поступатися російській авіації, зокрема, для того, щоб завоювати перевагу в повітрі», – пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, при цьому літаки в умовах бойових дій не можуть базуватися за таким самим принципом, як це було до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

«Зараз літаки всі наші розосереджені на десятках аеродромів, вони приховані. Ворог б’є по аеродромах постійно, але ми маємо тактичні прийоми, які унеможливлюють їхнє знищення. В таких же умовах буде проводити бойову роботу і F-16 – розосереджено по всій території, оперативно реагуючи на ту чи іншу ситуацію в повітрі і перехоплюючи повітряні цілі», – зазначив військовий.

При цьому обслуговування цієї техніки, в тому числі заміна вузлів, агрегатів і двигунів, а також капітальні ремонти могли б здійснюватись на потужностях інших країн, які мають такі центри з обслуговування.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, скільки літаків Україна втратила за червень.

До слова, від початку контрнаступу ЗСУ російські загарбники на Запорізькому напрямку перекинули борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ). 

Теги: Україна ворог аеродром Юрій Ігнат

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