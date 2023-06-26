Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли

На початку червня Повітряні сили ЗСУ втратили один літак

На початку червня у Повітряних силах ЗСУ була втрата одного літака. Російське військове керівництво щомісяця повідомляє, що «збиває» по 20 українських літаків. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Росія у своїх зведеннях «знищує» на місяць по 20 літаків, а то й більше, наших. Хочу зазначити, що в червні, так, у нас була втрата літака. Власне, це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях – вже 20, а то й більше», – розповів Ігнат.

Військовий додав, що українська військова авіація зараз виконує завдання з десятків оперативних аеродромів, і результати її бойової роботи є доволі високі.

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«У ворога, зрозуміло, «палає». Неодноразово ворог намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (атака ракетами Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинів», – повідомив речник Повітряних сил, зазначивши, що росіяни хочуть знищити українську зброю та літаки.

«У Повітряних силах це прекрасно знають, розуміють, є досвід ведення війни. Літаки, звичайно, що розосереджені, літаки ховають і вони продовжують виконувати завдання», – пояснив Ігнат, зазначивши, що літаки щодня виконують десятки бойових вильотів.

Нагадаємо, не публічний союзник Росії у війні проти України Іран для постачання РФ «шахедів» використовує не лише повітря, а й море.

До слова, з'явилося відео, зняте на місці аварії літака Іл-22 повітряно-космічних сил Росії. Під час падіння повітряного судна загинули 10 членів екіпажу.