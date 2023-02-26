Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати

Залужний розповів, що пакав під час війни лише раз

Головнокомандувача розчулила історія пілота

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зізнався, що розв’язана Росією війна проти українців і його змушувала плакати. Адже, попри те, що він військовий, залишається і звичайною людиною. Про це «залізний» генерал розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову для документального проєкту «Рік».

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«Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися у якихось слабкостях. Але знову ж таки повторюся: я – людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь», – зазначив Залужний.

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Він уточнив, на той момент, коли листувався із матір’ю, мав надію, що військовий живий. Жінка в SMS переслала повідомлення сина перед вильотом, де той писав: якщо загине, нехай про це розкажуть, адже він патріот своєї країни й хоче, щоб про це знали.

Згодом головнокомандувачу ЗСУ доповіли, що цей військовий льотчик загинув. Йому потрібно було донести цю інформацію його матері.

«Коли я намагався з нею обговорити це, у мене сил не вистачило», – зазнався Залужний.

Раніше в офіційному телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розповіли історію розвідника 60-ї ОМБр із позивним «Золотий».