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40 днів від загибелі керівництва МВС: Залужний поділився спільним фото і спогадами

Надія Карбунар
glavcom.ua
40 днів від загибелі керівництва МВС: Залужний поділився спільним фото і спогадами
Залужний поділився світлиною, зробленою у перші дні відкритої війни з РФ
фото: Валерій Залужний/Facebook

«Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене», – напимав головнокомандувач

Минуло 40 днів від дня трагічної загибелі Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника Євгенія Єніна, їхніх колег з МВС, екіпажу гелікоптера ДСНС та людей поруч з місцем його падіння. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний опублікував спільне фото із загиблими та поділився спогадами.

«У моїй пам’яті Денис і Женя залишаться назавжди. Ця світлина зроблена у перші дні відкритої війни з РФ. Я відчував від них колосальну моральну підтримку і фахову допомогу. Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене. Поділяю біль і співчуваю рідним загиблих у цій жахливій авіакатастрофі та внаслідок неї», – написав Залужний.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також – командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: пілот Валерій Залужний Денис Монастирський інспектор міністр катастрофа

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