Зарплата Луценка зменшилася на 130 тис. грн
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Розсилка
Генеральний прокурор України Юрій Луценко
Після утримання податків і зборів Луценко отримав за лютий 71 845 гривень
Заробітна плата генерального прокурора України Юрія Луценка за лютий 2019 року була меншою на 130 тис. гривень порівняно із січнем і становила 89 249 гривень.
Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.
При цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.
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Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат і премії.
Після утримання податків і зборів Луценко отримав 71 845 гривень.
Як повідомлялося, зарплата Луценка за січень становила 218 793 гривні.
У грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.