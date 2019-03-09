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    Суспільство

    Зарплата Луценка зменшилася на 130 тис. грн

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    Генеральний прокурор України Юрій Луценко - Зарплата Луценка зменшилася на 130 тис. грн
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко

    Після утримання податків і зборів Луценко отримав за лютий 71 845 гривень

    Заробітна плата генерального прокурора України Юрія Луценка за лютий 2019 року була меншою на 130 тис. гривень порівняно із січнем і становила 89 249 гривень.

    Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

    При цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.

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    Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат і премії.

    Після утримання податків і зборів Луценко отримав 71 845 гривень.

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    Як повідомлялося, зарплата Луценка за січень становила 218 793 гривні.

    У грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.

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