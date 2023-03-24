За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК

Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України

Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 394 добу

23 березня енергетики відновили електропостачання для жителів 12 населених пунктів на Донеччині, знеструмленого через обстріли. Зі світлом знову майже 4 тисяч домогосподарств.

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Про це повідомляють в ДТЕК

«Через постійні бойові дії без електропостачання поки що залишаються 110 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – повідомляють в компанії.

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Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.