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Заважала спати: на Одещині місцеві жителі «розправилися» з сиреною (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Заважала спати: на Одещині місцеві жителі «розправилися» з сиреною (фото)
У Теплодарі жителі багатоповерхівки задули монтажною піною сирену повітряної тривоги
фото Telegram-канал Офіційний Теплодар

На Одещині місцеві «втомилися» від звуків повітряної тривоги під час російських атак, тож вирішили вивести з ладу сирену, яка їх видає

У місті Теплодар на Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху однієї з багатоповерхівок. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким «заважали гучні звуки», повідомляє Telegram-канал «Офіційний Теплодар».

Пошкоджена система оповіщення була однією з перших встановлених на початку повномасштабної війни, йдеться у дописі. Вона була придбана «своїми силами» і раніше сирену вже намагалися спалити.

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«Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Це черговий випадок мародерства, і, на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста — люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. Тому сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Як повідомлялося, уніч на 9 квітня російські загарбники спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах.  сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник над Одещиною. Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

Триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна Одещина населення

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