Завдяки податковій амністії до бюджету вже надійшло 1,5 млн грн

Щодня кількість декларантів збільшується

У рамках податкової амністії вже подано понад 30 млн грн активів на декларування, платежів з них отримано на 1,5 млн грн. Про це розповів «слуга народу» Данило Гетманцев в ефірі «Мокрик По Живому» на телеканалі «Громадське».

Гетманцев також зауважив, що автори не очікували «буму» декларування у перший місяць кампанії через тривалість процесу.

«Треба відкрити рахунок, потім задекларувати – це певний процес, який займає декілька днів. Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму – люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується», – розповів він.

Нагадаємо, закон щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.