Завтра в Україні господарюватимуть циклон Franz і антициклон Gabi



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У Києві у четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади

На заході йтиме дощ, а у центрі та на півдні України буде сонячно і сухо

У четвер в Україні буде хмарно з проясненнями і часом йтиме дощ. Це пов’язано з впливом на захід країни північного циклону Franz. У центральних областях та на півдні країни пануватиме антициклон Gabi, тому там утримається суха погода. Про це у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.

«На сонечко завтра набіжать хмари. А точніше, не хмари, а атмосферний фронт, що підсовується із Польщі. Фронт пов`язаний з північним циклоном Franz, тому в західних та північних областях України плюс на Вінниччині знову буде хмарно і з опадами», - повідомила вона.

«До Сумщини опади не дійдуть. У південній частині, у більшості центральних областей та на півдні України втримається суха погода, яку організує антициклон Gabi», - пояснила Діденко.

За словами синоптика, вітер 14 березня буде південного напрямку, 5-10 м/с, а на Заході можливі пориви до 15 м/с.

Також Діденко повідомляє, що температура повітря у четвер становитиме вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень очікується +4+8 градусів, на Одещині, у Чернівецькій області та на Закарпатті до +9+11 градусів.

«У Києві у четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень +6+8 градусів», - додала вона.

Раніше Діденко повідомляла, що 16-17 березня, та в понеділок у столиці потепліє до +12+18º градусів.