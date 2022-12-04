Збережеться погода без опадів: прогноз погоди на 4 грудня

Лише у південних регіонах вдень можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу

Збережеться погода без опадів по всій території країни. Лише на крайньому півдні Херсонщини і в Криму вдень можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Про це повідомляє meteoprog.com.

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У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східної чверті, 7 - 12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви до 15 - 17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -8...-3 °С, на Сумщині та у східних областях похолодає до -8...-12 °С; на півдні Одеської області, у Криму та на Закарпатті близько 0 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть значення -6...-1 °С; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 0…+5 °С.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.