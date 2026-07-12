Зеленський відреагував на раптову смерть сенатора Грема після візиту до Києва

Зеленський підкреслив, що Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим

Зеленський: «Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі»

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв'язку зі смертю американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та рішучим лідером, якого втратили Америка і світ, пише «Главком».

Глава держави наголосив на винятковій ролі політика у підтримці України під час протистояння російській агресії. За словами президента, лише за часи повномасштабного вторгнення сенатор відвідав Україну десять разів, демонструючи солідарність у найважчі моменти та залишаючись у постійному діалозі, якого тепер бракуватиме.

«Активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії. Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера. Висловлюємо співчуття родині Ліндсі, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним», – написав Зеленський.

Впливовий американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни і друг України Ліндсі Грем помер увечері 11 липня.

Нагадаємо, 10 липня Ліндсі Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Конгресу.

Сенатор оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого він був. Ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам.

Ліндсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії SkyFall.