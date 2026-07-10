Санкції проти РФ і Patriot. Зеленський провів переговори з сенатором Гремом у Києві (відео)

Зеленський зустрівся з Гремом у Києві та привітав сенатора з днем народження

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США від Республіканської партії Ліндсі Гремом. Це вже десятий візит американського політика до України. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

На початку зустрічі Зеленський привітав сенатора з днем народження та подякував йому за незмінну підтримку України. «Хороша зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом у Києві. Вже десятий візит до нашої країни, і ми цінуємо цю підтримку», – зазначив президент.

Зеленський також подякував Грему за відзначення українських військових та наголосив, що успіхи Сил оборони безпосередньо впливають на дипломатичні позиції України. «Чим сильнішою Україна є на полі бою, тим більше шансів, що дипломатія зрештою зможе спрацювати. І саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів», – підкреслив глава держави.

За словами президента, під час зустрічі Грем поінформував його про перебіг роботи в Конгресі США над новим законопроєктом щодо санкцій проти Росії. Окрему увагу сторони приділили зміцненню української протиповітряної оборони.

«Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей. Під час саміту НАТО в Анкарі ми з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво «петріотів» в Україні. Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд», – наголосив Зеленський.

Президент також висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку України. «Дякую Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу за двопалатну та послідовну двопартійну підтримку», – підсумував він.

Раніше цього дня сенатор Ліндсі Грем повідомив у Києві, що Білий дім погодив нову редакцію законопроєкту про санкції проти Росії. За його словами, документ має підтримку адміністрації президента Дональда Трампа та 85 співавторів у Сенаті.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість запровадження мит і санкцій проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ, фінансуючи таким чином воєнну машину Кремля.