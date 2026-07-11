Сенатор США Ліндсі Грем сфотографувався із українським дроном P1-SUN

Американський посадовець відвідав виробництво дронів SkyFall

Сенатор США Ліндсі Грем у рамках свого візиту до України ознайомився з процесами розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, відомих також як «Баба Яга», FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів «Шахедів» – P1-SUN. Про це йдеться у релізі компанії-виробника цих дронів SkyFall, інформує «Главком».

«Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи», – заявив Ліндсі Грем.

На його думку, це виробництво – одне з найсучасніших та передових у світі, «адже необхідність – це «мати» всіх винаходів».

Команда SkyFall зазначила, що також представила нові технологічні рішення, які незабаром з’являться на полі бою. Окремо сенатору презентували можливості Академії SkyFall, яка здійснює підготовку пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

Сторони обговорили перспективи українсько-американської взаємодії у сфері оборонних інновацій та можливі напрями технологічного партнерства.

SkyFall – українська технологічно-оборонна компанія, яка об’єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall розробила нове покоління дронів-перехоплювачів P1-SUN Long, які використовують технології штучного інтелекту для пошуку, супроводу та знищення повітряних цілей.

Раніше Reuters повідомляло, що українські виробники безпілотників отримали запити від США та країн Близького Сходу на постачання дронів-перехоплювачів. За даними агентства, інтерес до українських технологій зріс на тлі загострення ситуації навколо Ірану та пошуку дешевших альтернатив традиційним системам протиповітряної оборони для боротьби з ударними безпілотниками.