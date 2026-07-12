Стали відомі деталі смерті сенатора Ліндсі Грема

Ліндсі Грем був одним із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців

Американський сенатор Ліндсі Грем помер у 71-річному віці «від короткочасної та раптової хвороби». 11 липня ввечері екстрені служби прибули до будинку Грема на Капітолійському пагорбі після виклику через «зупинку серця». Про це свідчить аудіозапис поліцейського радіозв'язку, отриманий NBC News, пише «Главком».

На фотографіях, які переглянуло NBC News, видно, як парамедики виносять людину на ношах із будинку Грема до карети швидкої допомоги, що чекала поруч. На місці також перебували поліцейські автомобілі та пожежні машини.

Впливовий американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни і друг України Ліндсі Грем помер увечері 11 липня, повідомили в його офісі.

Нагадаємо, 10 липня Ліндсі Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Конгресу.

Сенатор оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого він був. Ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам.

Ліндсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії SkyFall.

Раніше Ліндсі Грем заявляв, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів.