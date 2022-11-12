Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото)

Президент розповів, що через життя нарізно йому ніхто не готує, і отримав на горіхи від першої леді

Перша леді України Олена Зеленська розсмішила мережу кумедною реакцією на слова чоловіка. Президент під час інтерв’ю CNN сказав, що йому ніхто не готує сніданки, а дружина у відповідь нагородила його красномовним поглядом.

«Нехай подасть знак, що ще живий», – жартують українці у мережі щодо Зеленського, котрий потрапив у таке непевне становище, та створюють відповідні меми.

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Нагадаємо, на запитання журналістки, як подружжя підтримує одне одного під час війни, Володимир Зеленський розповів, що через життя нарізно йому ніхто не готує, як дітям.

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«Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше запитання із самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. Я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки. Маю на увазі, у нас складний період», – сказав президент.

Раніше колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель на своїй сторінці в Інстаграм розмістила відео, і якому розповідає історію своєї рідної тітки, яка багато місяців прожила в окупації в Херсонсткій області. Розповідаючи про це, журналістка не могла стримати сліз.