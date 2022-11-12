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Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото)
Українці з гумором відреагували на курйох під час інтерв'ю президентського подружжя
фото з відкритих джерел

Президент розповів, що через життя нарізно йому ніхто не готує, і отримав на горіхи від першої леді

Перша леді України Олена Зеленська розсмішила мережу кумедною реакцією на слова чоловіка. Президент під час інтерв’ю CNN сказав, що йому ніхто не готує сніданки, а дружина у відповідь нагородила його красномовним поглядом.

Зеленський і сніданки: у мережі з’явилися кумедні меми (фото) фото 1

«Нехай подасть знак, що ще живий», – жартують українці у мережі щодо Зеленського, котрий потрапив у таке непевне становище, та створюють відповідні меми.

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На весь екран

Нагадаємо, на запитання журналістки, як подружжя підтримує одне одного під час війни, Володимир Зеленський розповів, що через життя нарізно йому ніхто не готує, як дітям.

«Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше запитання із самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. Я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки. Маю на увазі, у нас складний період», – сказав президент.

Раніше колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель на своїй сторінці в Інстаграм розмістила відео, і якому розповідає історію своєї рідної тітки, яка багато місяців прожила в окупації в Херсонсткій області. Розповідаючи про це, журналістка не могла стримати сліз.

 

Теги: президент українці Олена Зеленська Володимир Зеленський перша леді

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