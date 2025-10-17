Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Президент США заявив, що Путін прагне миру
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін хоче припинити війну в Україні, і заявив про це перед зустріччю з Володимиром Зеленським

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне припинити війну в Україні. Про це Трамп сказав на брифінгу для ЗМІ у Білому домі напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Подивимося, як буде. Я вважаю, що Путін хоче завершити війну. Вчора я спілкувався з ним 2,5 години, обговорили багато деталей. Він хоче цього, Зеленський теж прагне цього, і нам потрібно знайти спосіб реалізувати це», – сказав Трамп, відповідаючи на питання про можливу відмову Путіна погоджуватися на мир у Будапешті.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підкреслив, що американські «Джавеліни» стали вирішальним фактором для захисту Києва на початковому етапі війни. За його словами, без цих протитанкових ракет російські війська могли швидко захопити столицю України. Трамп також зазначив, що частина російських сил загрузла у багнюці, що додатково уповільнило їхній наступ.

Американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.
За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент наступ Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розповів, чому Росія не змогла захопити Київ
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Сьогодні, 22:11
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
Сьогодні, 02:48
За даними ЗМІ, Ахмед аш-Шараа пропонував передислокувати російські війська до сирійсько-ізраїльського кордону
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Вчора, 16:41
Рютте не розповів подробиць про співпрацю НАТО та Молдови через Путіна, який слідкує за такими новинами
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця
Вчора, 05:23
Трамп оголосив про введення нових мит проти Китаю
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
11 жовтня, 00:21
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
7 жовтня, 21:12
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
7 жовтня, 11:33
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
30 вересня, 02:24
Кремль заявив про потребу «реанімації» стосунків зі США
Кремль заявив про потребу «реанімації» стосунків зі США
28 вересня, 14:28

Політика

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua