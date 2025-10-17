Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін хоче припинити війну в Україні, і заявив про це перед зустріччю з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне припинити війну в Україні. Про це Трамп сказав на брифінгу для ЗМІ у Білому домі напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Подивимося, як буде. Я вважаю, що Путін хоче завершити війну. Вчора я спілкувався з ним 2,5 години, обговорили багато деталей. Він хоче цього, Зеленський теж прагне цього, і нам потрібно знайти спосіб реалізувати це», – сказав Трамп, відповідаючи на питання про можливу відмову Путіна погоджуватися на мир у Будапешті.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підкреслив, що американські «Джавеліни» стали вирішальним фактором для захисту Києва на початковому етапі війни. За його словами, без цих протитанкових ракет російські війська могли швидко захопити столицю України. Трамп також зазначив, що частина російських сил загрузла у багнюці, що додатково уповільнило їхній наступ.

Американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.

За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.