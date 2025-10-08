На фронті ліквідовано окупанта, який не вмів читати і писати

Карманова ліквідували 2 серпня

Житель Кемерово окупант Семен Карманов, який ще в дитинстві отримав інвалідність третьої групи через діагностовану затримку інтелектуального розвитку, загинув на війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Карманова ліквідували 2 серпня, йому було 27 років. Окупанта поховали в закритій труні. У повідомленні військкомат повідомив, що Карманов загинув в результаті поранення в голову. Інші обставини загибелі родичам не повідомили.

Зазначається, що відразу після народження лікарі повідомили батькам росіянина, що він отримає важку інвалідність через ускладнення при формуванні плоду. Карманов міг ходити і розмовляти, але не зміг закінчити перший клас через неуспішність. Після цього йому надали безстрокову інвалідність третьої групи з діагнозом «розумова відсталість зі значними порушеннями поведінки, що вимагають догляду та лікування». Читати і писати він не навчився, а залежно від сезону страждав на неврози.

Наприкінці 2022 року Карманова засудили до двох років і місяця колонії. Він мав вийти на свободу у квітні 2024 року, але за пів року до звільнення уклав контракт, попри діагноз. Медкомісія поставила Карманову категорію «А» (придатний без обмежень).

Раніше на війні проти України загинув перший російський контрактник 2007 року народження. Він служив снайпером. Його ліквідували 24 липня 2025 року в районі села Новий Комар у Донецькій області.

Також захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва. Він грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська.