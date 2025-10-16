Головна Спорт Новини
Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії
Тихонов: Я ще з часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків

Десятки тисяч мешканців Хіросіми внаслідок бомбардування загинули , а вона сама була повністю зруйнована

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов влаштував істерику та відзначився людиноненависницькою заявою щодо Фінляндії. Про це повідомляє «Главком».

Тихонов відреагував на заборону російським лижникам виступати у Фінляндії.

Раніше президент Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті заявила, що росіяни не зможуть взяти участь у Кубку світу в Руці навіть у разі допуску FIS, оскільки в країні діє заборона на в'їзд громадян РФ.

«Я б із цієї країни проклятих чухонців зробив Хіросіму. Буде наука всім іншим країнам. Треба думати про спорт, а не політику. Вони все переплутали. Я ще з часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків. А ми думали, що Фінляндія, Прибалтика – наші друзі та брати. Я завжди знав, що це не так. Ось ми й дочекалися», – сказав Олександр Тихонов.

Бомбардування Хіросіми – ядерна атака США проти Японії наприкінці Другої світової війни, здійснена 6 серпня 1945 року скиданням ядерної бомби на японське місто Хіросіма. Це було перше у світі використання ядерної зброї під час військових дій. Через бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

