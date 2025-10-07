Головна Світ Політика
Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук за «тероризм»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук за «тероризм»
Колишній радник Зеленського оголошений у міжнародний розшук у РФ
фото: Arestovich_official

Арестович потрапив до списку терористів і екстремістів у РФ

Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, звинувачуючи його у нібито «тероризмі» та поширенні «фейків про армію РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Олексій Арестович опинився в міжнародному розшуку за кримінальною справою в Росії. У лютому 2024 року його заочно взяли під варту, а зараз його ім’я внесено до офіційного переліку терористів та екстремістів у Росії.

Пряма цитата російських ЗМІ: «Ексрадника Зеленського Олексія Арестовича оголошено в міжнародний розшук у кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ. Про це йдеться в наявних у розпорядженні ТАРС матеріалах справи. Внесений до РФ до переліку терористів та екстремістів».

Нагадаємо, що Олексій Арестович у своєму інтерв’ю розкрив низку суперечливих ідей щодо майбутнього України та її відносин із Росією. Він заявив, що готовий провести спільний молебень із президентом РФ Володимиром Путіним за загиблими та передати окуповані території Росії заради «тривалого миру». Крім того, Арестович висловив готовність відмовитися від вступу України до НАТО і ЄС та вести переговори з Москвою «на рівних».

Арестович розповів, що посварився із Залужним через публічні недружні кроки. Раніше вони були друзями, але тепер – політичні противники. Він додав, що раніше підтримував Залужного на посаді головнокомандувача, але їхні погляди наразі сильно різняться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. 

Теги: росія тероризм Олексій Арестович

