Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Прокурор Наталія Лєнкова порушила Кодекс професійної етики
Наталія Лєнкова системно ігнорувала виклики до Інституту МОЗ для підтвердження групи інвалідності

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до відповідальності прокурора Черкаської обласної прокуратури Наталію Лєнкову, заборонивши їй протягом року йти на вищі посади або переводитися на роботу до прокуратури вищого рівня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення від 17 вересня.

У квітні до Комісії надійшла скарга виконувача обов’язків керівника Черкаської обласної прокуратури. У ній зазначено, що прокурор Лєнкова чотири рази проігнорувала виклики на обстеження до державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ». Зокрема, їй пропонувалося підтвердити II групу інвалідності (безтерміново), яку прокурор оформила ще 2012 року.

Частину викликів до Інституту МОЗ прокурор Наталія Лєнкова пропустила через поважні причини. Наприклад, коли дізналася про перший виклик, одразу пішла на лікарняне. Також у поясненнях вказала, що боялася їхати до Дніпра (саме там розташований Інститут МОЗ) через постійні ракетні обстріли.

Другий виклик на обстеження прокурор проігнорувала, оскільки взяла лікарняне у зв’язку з хворобою дитини.

«Її небажання пройти медичне обстеження у межах досудового розслідування для перевірки законності встановлення їй II групи інвалідності скомпрометувало її як представника держави та підірвало довіру до органів прокуратури загалом. Дії прокурора Лєнкової Н.Д. та інших прокурорів, розцінюються суспільством та використовуються медіа як спосіб уникнення відповідальності, пов’язаної з незаконним встановленням інвалідності та безпідставним отриманням пенсійних виплат», – йшлося у матеріалах скарги.

Водночас прокурор Наталія Лєнкова навела свої аргументи. За її словами, групу інвалідності отримала у 40 років. Передумовою стали тривалі та надмірні психоемоційні навантаження, зумовлені виконанням службових обов’язків, зокрема, підтриманням державного обвинувачення у виключно складних та резонансних кримінальних провадженнях, у яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. За висновками лікарів, заявила прокурор, саме ці обставини спричинили розвиток хронічних та спадкових порушень стану здоров’я.

Додала, що після отриманням статусу особи з інвалідністю та погіршенням стану здоров’я, вона неодноразово відмовлялась від пропозицій керівництва щодо зайняття керівних посад в обласній прокуратурі.

Окремо прокурор Лєнкова повідомила Комісію, що наприкінці серпня самостійно пройшла медичне обстеження і експертна команда МОЗ підтвердила попередні діагнози та II групу інвалідності.

У підсумку дисциплінарна комісія визнала, що прокурор Наталія Лєнкова намагалася перекласти свою відповідальність на органи охорони здоров’я, чим порушила Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів.

«Дії прокурора Лєнкової Н.Д., які прямо пов’язані з суспільним резонансом та невдоволенням діяльністю органів прокуратури є такими, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності», – дійшла висновків прокурорська комісія.

Зауважимо, що у 2024 році прокурор Наталія Лєнкова задекларувала 277,9 тис. грн пенсії, у 2023 році – 251,1 тис. грн, у 2022 році – 238,3 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», у вересні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула прокурора окружної прокуратури Хмельницького Олександра Терлецького до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Правоохоронець навідріз відмовлявся підтверджувати групу інвалідності.

