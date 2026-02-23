Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу
Глава держави переконаний, що вихід українських військ задовольнить Путіна лише на певний час
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Я розглядаю це не просто як територію»

Президент Володимир Зеленський заявив, вихід України з Донбасу розділив би суспільство, а глава Кремля Володимир Путін не зупинився б на цьому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтервʼю BBC.

США разом із Росією вимагають від України вийти з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, оскільки це нібито і призведе до припинення вогню. Водночас український президент вважає, що такий крок розділив би суспільство.

«Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство», – сказав Зеленський, коментуючи пропозицію вийти з Донецької області.

На уточнювальне запитання, чи задовольнило б Путіна все ж таки виведення військ із ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що це було б тимчасово, і через кілька років очільник Кремля все одно відновив би війну. «Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за пару років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну – «Главком») – це факт», – пояснив він.

Глава держави зазначив, що ключове питання полягає зараз у факторах стримування. Водночас президент підкреслив, що Україна у будь-якому випадку поверне свої території.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити очільника Кремля можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.

Читайте також:

Теги: путін Донбас Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
3 лютого, 13:25
Попри зусилля енергетиків, ситуація в столиці залишається критичною
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
6 лютого, 14:14
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
6 лютого, 21:19
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
11 лютого, 21:12
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
23 сiчня, 10:21
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему
Зеленський попередив про нові удари росіян
15 лютого, 20:45
Проти Лукашенка введено санкції
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
18 лютого, 09:57

Політика

Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу
Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
Путін вже розпочав Третю світову війну – Зеленський
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua