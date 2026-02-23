Президент пояснив, до чого призведе вихід ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський: «Я розглядаю це не просто як територію»

Президент Володимир Зеленський заявив, вихід України з Донбасу розділив би суспільство, а глава Кремля Володимир Путін не зупинився б на цьому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтервʼю BBC.

США разом із Росією вимагають від України вийти з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу, оскільки це нібито і призведе до припинення вогню. Водночас український президент вважає, що такий крок розділив би суспільство.

«Я розглядаю це не просто як територію. Я бачу в цьому відмову і послаблення наших позицій, відмову від сотень тисяч наших громадян, які там живуть... І я впевнений, що такий крок розділив би наше суспільство», – сказав Зеленський, коментуючи пропозицію вийти з Донецької області.

На уточнювальне запитання, чи задовольнило б Путіна все ж таки виведення військ із ЗСУ з Донбасу, Зеленський відповів, що це було б тимчасово, і через кілька років очільник Кремля все одно відновив би війну. «Ймовірно, на якийсь час це його задовольнить... йому потрібна пауза... На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за пару років. Куди він вирушить далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжити (війну – «Главком») – це факт», – пояснив він.

Глава держави зазначив, що ключове питання полягає зараз у факторах стримування. Водночас президент підкреслив, що Україна у будь-якому випадку поверне свої території.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити очільника Кремля можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.