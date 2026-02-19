Головна Країна Політика
Переговори у Женеві. Зеленський призначив спеціальну нараду з українською делегацією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Переговори у Женеві. Зеленський призначив спеціальну нараду з українською делегацією
фото: Офіс президента

Під час зустрічі йтиметься про подальші кроки у питанні мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю, 20 лютого, спеціальну нараду з членами переговорної групи. Під час зустрічі йтиметься про подальші кроки та рішення у питанні перемовин про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи. І на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь вже тут, в Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном», – сказав він.

За словами президента, під час наради буде визначено подальші рамки розмови з партнерами, з європейською, американською та з російською стороною. Він вкотре підкреслив важливість присутності європейських представників на переговорах.

«Важливо, що зараз у Швейцарії європейці були присутні. І саме так ми розраховуємо працювати й надалі – щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати», – каже український лідер.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

