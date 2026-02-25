Розмова Зеленського з Трампом, переговори Сі Цзіньпіна з Мерцом. Головне за 25 лютого 2026

Дайджест новин 25 лютого 2026 року

Зеленський та Трамп провели розмову. Сі Цзіньпін і Мерц домовилися розвинути стратегічне партнерство. Зокрема, у Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова.

«Главком» склав добірку головних подій 25 лютого:

Зеленський та Трамп провели розмову

Президенти України та США зідзвонилися напередодні переговорів у Женеві колаж: glavcom.ua

Американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин.

Сі Цзіньпін і Мерц домовилися розвинути стратегічне партнерство

Під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном канцлер ФРН виступив за поглиблення співпраці між Берліном і Пекіном фото: DPA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого офіційного візиту до Пекіна провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Лі Цяном, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та глобальну торгівлю.

У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова

Поліція затримала в Німеччині ймовірного вбивцю колишнього радника Януковича, юриста Андрія Портнова. «Завдяки розслідуванню, проведеному співробітниками Національної поліції, в місті Хайнсберг (Німеччина) було затримано підозрюваного у вбивстві громадянина України А. П., яке сталося 21 травня 2025 року біля входу до школи в мадридському місті Посуело-де-Аларкон», – йдеться у повідомленні.

Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ

До Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.