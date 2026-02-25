Розмова Зеленського з Трампом, переговори Сі Цзіньпіна з Мерцом. Головне за 25 лютого 2026
Дайджест новин 25 лютого 2026 року
Зеленський та Трамп провели розмову. Сі Цзіньпін і Мерц домовилися розвинути стратегічне партнерство. Зокрема, у Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова.
«Главком» склав добірку головних подій 25 лютого:
Зеленський та Трамп провели розмову
Американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин.
Сі Цзіньпін і Мерц домовилися розвинути стратегічне партнерство
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого офіційного візиту до Пекіна провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Лі Цяном, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та глобальну торгівлю.
У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві Портнова
Поліція затримала в Німеччині ймовірного вбивцю колишнього радника Януковича, юриста Андрія Портнова. «Завдяки розслідуванню, проведеному співробітниками Національної поліції, в місті Хайнсберг (Німеччина) було затримано підозрюваного у вбивстві громадянина України А. П., яке сталося 21 травня 2025 року біля входу до школи в мадридському місті Посуело-де-Аларкон», – йдеться у повідомленні.
Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ
До Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року.
Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.
