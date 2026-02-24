Зеленський з прем’єр-міністром Хорватії обговорив енергетичну співпрацю

Президент поінформував прем’єр-міністра про тристоронні зустрічі в Женеві та підготовку до наступних перемовин

Сьогодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем обговорили енергетичну співпрацю та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Хорватія вже передає обладнання для потреб українських енергокомпаній, і цінуємо її готовність і надалі допомагати у відновленні української енергетики», – наголосив глава України.

Зокрема, Зеленський та Пленкович обговорили кроки, необхідні для набуття членства в ЄС, спільні дії всіх європейських партнерів. Також президент поінформував прем’єр-міністра про тристоронні зустрічі в Женеві та підготовку до наступних перемовин.

«Дякую Андрею за цей візит і за те, що Хорватія протягом цих років поруч з українцями й допомагає. Дякую за участь у програмі PURL і підготовку нового оборонного пакета», – підсумував Зеленський.

До слова, 24 лютого міністр енергетики Денис Шмигаль разом із міжнародними партнерами відвідав одну з ТЕЦ у Києві. За словами міністра, ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тис. людей у Києві. Він зауважив, що за чотири роки Росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, з яких дев`ять – за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію.