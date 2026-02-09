Головна Країна Політика
Документи по гарантіях безпеки готові – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Документи по гарантіях безпеки готові – Зеленський
Глава держави наголосив, що надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був тривалим
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що безпека, мир і відновлення України не мають альтернативи

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться важливі міжнародні заходи, присвячені обороні та безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера

«На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією», – пояснив він.

Глава держави також підкреслив, що в Європі більше не залишилося країн, які не усвідомлюють загроз російського втручання та дестабілізаційних дій. За його словами, всі бачать наслідки атак російських ракет і дронів, а тому захист і безпека мають стати фундаментом для сталого миру.

Зеленський зазначив, що документи по гарантіях безпеки готові. «Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки США для України є вагомими, проте документ має бути підписаний президентом США та ратифікований Конгресом. В цьому випадку документ надає Києву впевненості у виконанні зобов'язань незалежно від політичних змін у Білому домі.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні.

Теги: перемир'я переговори Володимир Зеленський

Документи по гарантіях безпеки готові – Зеленський
Документи по гарантіях безпеки готові – Зеленський
