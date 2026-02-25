Головна Країна Політика
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів після розмови з Трампом
фото: V_Zelenskiy_official

Сторони обговорили зустріч у Женеві та можливий перехід до переговорів на рівні лідерів уже на початку березня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили подальші переговори щодо завершення війни та підтримку української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у Telegram.

 

За словами глави держави, до розмови також долучилися представники американського президента – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зеленський подякував за участь США у переговорному процесі та роботу над пошуком шляхів завершення війни. «Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни», – зазначив президент України.

Окремо сторони обговорили програму PURL і постачання ракет до систем протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що можливість закупівлі американських ракет є критично важливою під час складного зимового періоду. «Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя», – наголосив він.

Під час розмови йшлося і про майбутню двосторонню зустріч представників України та США, яка має відбутися в Женеві. Крім того, обговорювалася підготовка до тристоронніх переговорів у повному складі, запланованих на початок березня.

Зеленський зазначив, що Київ розраховує на поступовий перехід до переговорів на рівні лідерів. «Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків», – сказав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією.

Теги: переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський

