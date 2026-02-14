Головна Країна Події в Україні
«Я подивився псу Патрону в очі». Генсек НАТО поділився враженнями від візиту на Чернігівщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Я подивився псу Патрону в очі». Генсек НАТО поділився враженнями від візиту на Чернігівщину
Рютте та пес Патрон
фото з відкритих джерел

Марк Рютте поспілкувався з людьми, які постраждали від російських ударів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свою зустріч із найвідомішим українським сапером – джек-рассел-тер’єром Патроном в ході візиту в Україну. Як інформує «Главком», про це він заявив під час участі в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За словами Рютте, в ході візиту до України він побував в Чернігівській області, де поспілкувався з людьми, які постраждали від російських ударів.

«А потім я зустрівся з Патроном. Це собака, якого ведуть на місце, де вдарила якась ракета, і він винюхує вибухівку, щоб більше не вибухнула. Там всі герої: люди, які є рятівниками, люди, які рятують життя, солдати, безумовно. Я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, що ми ніколи не здамося», – поділився Рютте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Основною темою переговорів стала програма PURL, що забезпечує стабільне постачання дефіцитних ракет для ППО, та підбиття підсумків рекордного засідання «Рамштайн», де партнери підтвердили допомогу на загальну суму 38 млрд євро. 

Раніше Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті. 

Теги: Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки президент пес Патрон Марк Рютте

