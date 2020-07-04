Зеленський привітав США з Днем Незалежності
Від імені всієї країни президент привітав республіканців і демократів
Президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем Незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
«Щасливого Дня Незалежності, США! Понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу!», – написав він.
Від імені всієї країни Зеленський привітав республіканців і демократів, а також Білий дім зі святом і побажав їм сил протистояти всім викликам.
«Україна з вами!», – наголосив президент.
Happy #IndependenceDay, USA!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2020
For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19
Як повідомлялося, сьогодні, 4 липня, в США святкують 244-й День незалежності від Великобританії.