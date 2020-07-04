Зеленський привітав США з Днем Незалежності



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«Україна з вами!» – Зеленський

Від імені всієї країни президент привітав республіканців і демократів

Президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем Незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

«Щасливого Дня Незалежності, США! Понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу!», – написав він.

Від імені всієї країни Зеленський привітав республіканців і демократів, а також Білий дім зі святом і побажав їм сил протистояти всім викликам.

«Україна з вами!», – наголосив президент.

Happy #IndependenceDay, USA!

For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2020

Як повідомлялося, сьогодні, 4 липня, в США святкують 244-й День незалежності від Великобританії.

Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день 4 липня вважається днем незалежності та свободи усіх американців.