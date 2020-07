Зеленський привітав США з Днем Незалежності

Від імені всієї країни президент привітав республіканців і демократів

Президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем Незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

«Щасливого Дня Незалежності, США! Понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу!», – написав він.

Від імені всієї країни Зеленський привітав республіканців і демократів, а також Білий дім зі святом і побажав їм сил протистояти всім викликам.

«Україна з вами!», – наголосив президент.

Happy #IndependenceDay, USA!

For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19