Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Віталія Домінюка

Старший лейтенант Віталій Доиінюк віддав службі шість років свого життя

До початку повномасштабного вторгнення Домінюк проходив військову службу, а з перших його днів продовжив боронити Україну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Домінюка.

Старший лейтенант Віталій Домінюк загинув 12 квітня 2026 року під час захисту Батьківщини на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Любарську селищну територіальну громаду.

Віталій Домінюк народився 5 грудня 2000 року у селі Провалівка. 19 червня 2020 року, у 20-річному віці, він підписав контракт зі Збройними силами України та став на захист держави.

До початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу, а з перших його днів продовжив боронити Україну. Загалом старший лейтенант Віталій Доиінюк віддав службі шість років свого життя.

фото: Любарська селищна територіальна громада

12 квітня 2026 року захисник Віталій Анатолійович Домінюк загинув під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Моначинівка Куп’янського району Харківської області.

У захисника залишилися батьки, молода дружина та маленький син.

