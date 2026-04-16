Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Віталія Домінюка

Старший лейтенант Віталій Доиінюк віддав службі шість років свого життя
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Домінюка. 

Старший лейтенант Віталій Домінюк загинув 12 квітня 2026 року під час захисту Батьківщини на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Любарську селищну територіальну громаду.

Віталій Домінюк народився 5 грудня 2000 року у селі Провалівка. 19 червня 2020 року, у 20-річному віці, він підписав контракт зі Збройними силами України та став на захист держави.

До початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу, а з перших його днів продовжив боронити Україну. Загалом старший лейтенант Віталій Доиінюк віддав службі шість років свого життя.

У 20-річному віці Віталій Домінюк підписав контракт зі Збройними силами України та став на захист держави
фото: Любарська селищна територіальна громада

12 квітня 2026 року захисник Віталій Анатолійович Домінюк загинув під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Моначинівка Куп’янського району Харківської області.

У захисника залишилися батьки, молода дружина та маленький син.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

