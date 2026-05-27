Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»

Іванна Гончар
Олена Зеленська подякувала ветеранам за виставу та підтримала проєкт творчої реабілітації
фото: Офіс президента
Перша леді наголосила на важливості доступності мистецтва та підтримки ветеранів

Перша леді України Олена Зеленська в межах тижня безбар’єрності відвідала прем’єру вистави «Енеїда» від «Театру Ветеранів». Разом із нею спектакль також переглянули прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна. Про це йдеться на сайті Офісу президента, передає «Главком».

Олена Зеленська зазначила, що у виставі «Енеїда» на сцену вийшли «сучасні козаки», які пройшли складний життєвий шлях. «В «Енеїді»«Театру Ветеранів» на сцені – сучасні козаки. Всі вони пройшли нелегкий шлях. І гра на сцені допомагає їм переосмислити воєнний досвід і знайти нові перспективи», – сказала перша леді.

Основна ідея проєкту – через слово, музику та тілесну пластику допомогти ветеранам знайти шлях до внутрішнього зцілення та самовираження.

«Театр Ветеранів» – це спільний проєкт відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ та «Театру Драматургів». Проєкт створили для психологічної реабілітації та творчої реалізації ветеранів, які пережили травматичний воєнний досвід. Учасників навчають писати п’єси, працювати з театром і через мистецтво розповідати власні історії.

Після вистави Олена Зеленська подякувала учасникам за професійну та емоційну постановку й наголосила на важливості доступності мистецтва.

«Не тільки в тиждень безбарʼєрності, а щодня, цілорічно маємо пам’ятати про це й робити мистецтво доступним для всіх і для себе самих», – підсумувала перша леді.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції» в мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

