Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»
Перша леді наголосила на важливості доступності мистецтва та підтримки ветеранів
Перша леді України Олена Зеленська в межах тижня безбар’єрності відвідала прем’єру вистави «Енеїда» від «Театру Ветеранів». Разом із нею спектакль також переглянули прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна. Про це йдеться на сайті Офісу президента, передає «Главком».
Олена Зеленська зазначила, що у виставі «Енеїда» на сцену вийшли «сучасні козаки», які пройшли складний життєвий шлях. «В «Енеїді»«Театру Ветеранів» на сцені – сучасні козаки. Всі вони пройшли нелегкий шлях. І гра на сцені допомагає їм переосмислити воєнний досвід і знайти нові перспективи», – сказала перша леді.
Основна ідея проєкту – через слово, музику та тілесну пластику допомогти ветеранам знайти шлях до внутрішнього зцілення та самовираження.
Після вистави Олена Зеленська подякувала учасникам за професійну та емоційну постановку й наголосила на важливості доступності мистецтва.
«Не тільки в тиждень безбарʼєрності, а щодня, цілорічно маємо пам’ятати про це й робити мистецтво доступним для всіх і для себе самих», – підсумувала перша леді.
До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції» в мистецькому центрі «Шоколадний будинок».
