Колишній ватажок «ЛНР» Плотницький радився з ворожкою, яка співпрацювала із СБУ

Колишній ватажок «ЛНР» Плотницький радився з ворожкою, яка співпрацювала із СБУ
Терорист Плотницький радився з ворожкою, яка співпрацювала з СБУ
Українські силовики на той момент уже співпрацювали з жінкою, з якою контактував Плотницький

Терорист і колишній ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький звертався за консультацією до ворожки, яка проживала у Львові та співпрацювала з Службою безпеки України. Про це розповів колишній розвідник полковник СБУ Роман Червінський в інтерв'ю «Українській правді», пише «Главком».

Ексватажок «ЛНР» телефонував до львівської ворожки для того, аби порадитись та дізнатись, які настрої у його оточенні. Тоді ж українські силовики повідомляли жінці, що вона має йому переказати.

Червінський розповів, що ця історія досі невідома широкому загалу та зізнався, що близько пів року українські спецслужби «формували Плотницькому його внутрішню політику». 

Ігор Плотницький – один із ватажків проросійського угруповання «ЛНР», яке діяло на тимчасово окупованій частині Луганської області. У 2014-2017 роках був самопроголошеним главою «ЛНР» та входив до керівництва підтримуваних Росією бойовиків.

У листопаді 2017 року після внутрішнього конфлікту серед ватажків бойовиків Плотницький залишив Луганськ і втік до Росії, де, за даними ЗМІ, перебуває й досі.

Роман Червінський зазначив, що про це дізналися випадково, почувши дзвінок Плотницького, після чого під’їхали до жінки та запитали, чи телефонував він їй. Вона підтвердила це, і тоді було вирішено починати роботу.

Водночас такі історії радше випадковість, каже полковник СБУ.

До слова, адвокат колишнього керівника Офісу президента Ігор Фомін прокоментував листування Андрія Єрмака з астрологинею Веронікою Анікієвич, яка більш відома як Вероніка Феншуй. За його словами ексочільник Банкової, міг спілкуватися з нею «для себе».

Нагадаємо, у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про призначення на державні посади.

