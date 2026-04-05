Ізраїль очікує схвалення США для ударів по іранських об’єктах – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
фото: АР

Заява пролунала на тлі різкого загострення риторики між США та Іраном

Ізраїль готується до можливих ударів по енергетичних об’єктах Ірану, однак очікує на політичне схвалення з боку США. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Високопоставлений представник Міністерства оборони Ізраїлю заявив, що операція може відбутися вже протягом наступного тижня, якщо буде отримано відповідне зелене світло від Вашингтона. 

Раніше президент США Дональд Трамп висунув Тегерану 48-годинний ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку або укласти угоду, пригрозивши серйозними наслідками у разі відмови. Згодом Іран різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа.

Речник вищого оперативного командування Ірану у коментарі державним ЗМІ заявив, що у випадку подальшої ескалації «весь регіон перетвориться для вас на пекло». У Тегерані також наголосили, що спроби тиску на Ісламську Республіку можуть обернутися серйозними наслідками для США.

Теги: Ізраїль Іран США війна

