Обмін полоненими. Розвідка розкрила деталі нового етапу

Наступний обмін із РФ буде «змішаним» та охопить кілька категорій бранців

У Головному управлінні розвідки підтвердили підготовку до нового етапу обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» та повідомили, кого можуть повернути з російської неволі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника ГУР МО Андрія Юсова.

У російському полоні перебувають різні категорії українців, тому наступний етап обміну буде «змішаним». Юсов зазначив, що йдеться, зокрема, про військовополонених, які перебувають у неволі ще з 2022 року.

Також серед тих, кого можуть повернути, є жінки, важкохворі та важкопоранені. Крім того, у списках перебувають представники різних підрозділів та напрямків.

Водночас у ГУР наголосили, що конкретні деталі щодо окремих осіб не розголошуватимуть до моменту повної готовності обмінів. «Деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 15 травня. Тоді додому повернулися 205 українців, більшість із яких перебували у російському полоні ще з 2022 року. Серед звільнених були захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також військові з Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського, Запорізького, Сумського та Київського напрямків і ЧАЕС. Окрім військових, Україні також вдалося повернути чотирьох цивільних мешканців Сумщини, яких російські окупанти примусово вивезли у 2025 році.