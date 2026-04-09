Чи повернеться Софія Ротару на сцену? Сестра співачки дала відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
78-річна Софія Ротару мешкає у Києві
фото: Instagram /sofiarotaru.official

Ауріка Ротару розкрила причину, чому її сестра нині не з'являється на сцені

Ауріка Ротару поділилася деталями життя своєї сестри співачки Софії Ротару. Жінка розповіла, чи повернеться її сестра на сцену та чим вона нині займається. Як повідомляє «Главком», цим Ауріка Ротару поділилася в інтерв'ю програмі «Наодинці з гламуром».

Як розповіла Ауріка Ротару, її сестра залишається в Україні та наразі живе під Києвом, у Конча-Заспі. 78-річна Софія Ротару свій вільний час приділяє дому, а саме садівництву та городництву. Цим співачка займається разом зі своєю сетрою. «Вона в Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим самим, що й я – садом, городом», – розповіла Ауріка Ротару.

Ауріка Ротару (справа на фото) розповіла про життя своєї сестри відомої співачки Софії Ротару
фото з відкритих джерел

Також сестра артистки розкрила плани Софії Ротару стосовно її повернення на сцену. За її словами, Ротару поки не планує виходити на сцену. Як стверджує, Ауірка Ротару співачка вважає це недоречним під час війни.

Однак жінка натякнула, що після завершення війни в Україні Софія Ротару знову може з’явитися на сцені. «Вона не повернеться. А як закінчиться війна – тоді подивимося», – висловилася Ауріка.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Софія Ротару привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. У публікації зірка привітала свого онука Анатолія Євдокименка з днем народження. Йому виповнилося 32 роки. Онук Софії Ротару перебуває за кордоном. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався покинути Україну разом зі своїм батьком Русланом Євдокименко, однак його затримали прикордонники разом із групою інших чоловіків. Онук Ротару намагався перетнути кордон України з Молдовою на човні. Його разом із батьком зупинили на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському. 

Також повідомлялося, Софія Ротару згадала про видатного українського музиканта, композитора та поета Володимира Івасюка. Співачка опублікувала сторис на своїй сторінці в Instagram та подякувала композитору. 4 березня відзначалося 77-річчя з дня народження Володимира Івасюка. Саме в цей день Софія Ротару звернулася до композитора та подякувала йому за пісні, які вона виконувала на сцені свого часу.

До слова, торік Софія Ротару 7 серпня святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 78 років. З нагоди особливої дати артистка вперше за тривалий час опублікувала свої свіжі фото в Instagram. Ба більше, співачка продемонструвала, де саме зараз перебуває: світлини були зроблені в центрі Києва.

