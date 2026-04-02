Ворожа армія вдарила по Херсонщині: багато жертв

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Окупанти атакували Херсонщину артилерією, мінометами та за допомогою безпілотників

Протягом дня 2 квітня російські окупаційні війська влаштували масований терор на Херсонщині, використовуючи артилерію та FPV-дрони проти мирного населення. Станом на 18:00 підтверджено загибель однієї людини та поранення ще 16 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

«Зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 16 – зазнали травм», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Також повідомляється, що один із найтрагічніших епізодів стався у Херсоні о 14:15. Загарбники цілеспрямовано спрямували FPV-дрон у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій – 42-річний чоловік – загинув на місці.

Загалом за день в обласному центрі від комбінованих атак (дрони та артобстріли) постраждали 15 людей.

Серед поранених:

16-річний підліток;

Троє співробітників поліції, які потрапили під вогонь під час виконання службових обов'язків.

Також зафіксовано обстріл селища Комишани, де поранення дістала місцева мешканка.

Окрім людських жертв, ворожі снаряди завдали значних збитків інфраструктурі міста та області. Пошкоджено:

Приватні та багатоквартирні будинки;

Господарські споруди;

Цивільний автотранспорт.

Повідомляється, що прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

«Главком» писав, що російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Як повідомили в органах місцевої влади та правоохоронних структурах, ворожа ракета влучила по території одного з цивільних підприємств міста. На місці влучання спалахнула пожежа, там спостерігаються значні руйнування.