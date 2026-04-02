Ворожа армія вдарила по Херсонщині: багато жертв

glavcom.ua
Лариса Голуб
Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
Окупанти атакували Херсонщину артилерією, мінометами та за допомогою безпілотників

Протягом дня 2 квітня російські окупаційні війська влаштували масований терор на Херсонщині, використовуючи артилерію та FPV-дрони проти мирного населення. Станом на 18:00 підтверджено загибель однієї людини та поранення ще 16 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

«Зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 16 – зазнали травм», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Також повідомляється, що один із найтрагічніших епізодів стався у Херсоні о 14:15. Загарбники цілеспрямовано спрямували FPV-дрон у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій – 42-річний чоловік – загинув на місці.

Загалом за день в обласному центрі від комбінованих атак (дрони та артобстріли) постраждали 15 людей.

Серед поранених:

  • 16-річний підліток;
  • Троє співробітників поліції, які потрапили під вогонь під час виконання службових обов'язків.

Також зафіксовано обстріл селища Комишани, де поранення дістала місцева мешканка.

Окрім людських жертв, ворожі снаряди завдали значних збитків інфраструктурі міста та області. Пошкоджено:

  • Приватні та багатоквартирні будинки;
  • Господарські споруди;
  • Цивільний автотранспорт.

Повідомляється, що прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

«Главком» писав, що російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Як повідомили в органах місцевої влади та правоохоронних структурах, ворожа ракета влучила по території одного з цивільних підприємств міста. На місці влучання спалахнула пожежа, там спостерігаються значні руйнування.

Читайте також:

Читайте також

Світ проспав епоху дронів – Україна ні
Світ проспав епоху дронів – Україна ні
18 березня, 12:58
Три сценарії війни навколо Ірану
Війна в Ірані: який сценарій вигідний Україні
8 березня, 21:09
Сирський зробив заяву про контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку
ЗСУ у лютому звільнили більше території, ніж РФ захопила: деталі від Сирського
9 березня, 13:03
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
16 березня, 10:01
Трамп: Ормузьку протоку доведеться охороняти і контролювати
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
21 березня, 11:20
Ситуація на фронті 24 березня
Лінія фронту станом на 24 березня 2026. Зведення Генштабу
24 березня, 22:25
Нині триває 1491-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
25 березня, 08:15
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
26 березня, 05:34
Сили оборони продовжують досягати успіхів на півдні
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Події в Україні

Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
