Видання The Economist спрогнозувало Україні роки війни. Офіс президента відреагував

Єгор Голівець
Банкова відреагувала на прогноз про ще кілька років війни
фото: The New York Times
На Банковій назвали матеріал спробою просунути негативні меседжі

Видання The Economist із посиланням на урядові джерела заявило, що президент Володимир Зеленський віддав наказ готуватися до ще двох-трьох років війни. В Офісі президента назвали це старим «вкидом» та спробою просунути негативні меседжі про ситуацію в країні, пише «Главком». 

Видання The Economist написало статтю, в якій говориться про ризики для України, серед яких втома суспільства від війни, корупційні скандали та внутрішньополітичні суперечності. 

«За даними урядових джерел, Зеленський віддав наказ готуватися до ще двох-трьох років війни. Немає жодних вагомих підстав вважати, що Україна не зможе воювати так довго. Вона виживе, хоч і буде заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу. Для деяких українців цього недостатньо… Проте більшість налаштовані оптимістичніше. Україна, ймовірно, вийде з цього як пошкоджена, але функціонуюча демократія та нова середня держава: бідніша, травмована, але впевнена у своїй ідентичності», – написало видання.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що стаття The Economist про те, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив готуватися до війни ще 2-3 років, – це вкид, який вже був.

«Це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано», – заявив Дмитро Литвин. Так, у лютому 2026 року Офіс президента України офіційно спростував повідомлення журналіста The Wall Street Journal про те, що Володимир Зеленський нібито наказав розробити план ведення війни ще на три роки через провал переговорів. Українська влада назвала такі заяви відвертим фейком та вкидом, зазначивши, що вони не мають нічого спільного з реальністю.

Наразі Дмитро Литвин підкреслив, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив, що до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни.

До слова, видання Financial Times пише, що і Дональд Трамп, і Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги у конфліктах проти слабших, на їхню думку, суперників. Видання назвало війну Росії проти України та американську операцію проти Ірану прикладами стратегічних помилок Москви та Вашингтона. 

