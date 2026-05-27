Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту

ЗМІ показали, як ДТЕК адаптує роботу підприємств для ветеранів з інвалідністю, які повертаються з фронту

Компанія ДТЕК створює умови для повернення ветеранів російсько-української війни до цивільної роботи, зокрема працівників з інвалідністю після поранень. Журналісти показали історію ветерана, який після фронту повернувся працювати у шахту, та розповіли, як компанія підтримує своїх працівників після війни. Про це йдеться в матеріалі NV.

З початком повномасштабної війни сотні шахтарів ДТЕК долучилися до лав Сил оборони і частина з них вже повертається до цивільного життя.

Зокрема, журналісти поспілкувалися з Дмитром, який працював на шахті з 2018 року як прохідник та гірничий майстер. Після початку повномасштабної війни він долучився до Сил оборони України та під час одного з бойових завдань зазнав важкого поранення, через яке втратив кінцівку. Після реабілітації Дмитро повернувся до роботи в ДТЕК.

Зараз ветеран знову працює на шахті, однак після поранення перейшов на роботу в адміністративній частині підприємства. Каже, що радий повернутися до роботи після фронту.

В статті наголосили, що ДТЕК створив окрему програму роботи з ветеранами, що повертаються з війни. Компанія допомагає з працевлаштуванням, адаптує простір, і робить адаптивний спецодяг для ветеранів з інвалідністю, який зараз тестують на підприємствах.

Також на поверхні однієї із шахт вже створили безбар'єрне середовище для ветеранів з інвалідністю.

«Багато хто, повертаючись до цивільного життя, думає: «Тепер я буду нікому не потрібний». Чесно кажучи, певні подібні думки у мене також були, ще коли я був на етапі лікування. Але тут велику роль зіграла моя дружина, дуже важливо, щоб була така людина поруч. І, звичайно, дуже важливо, що у мене знову є робота. Це не лише про гроші, тут постійне спілкування, колектив, усі одне до одного ставляться з повагою. Шахта, можна сказати, врятувала від самотності. Не можу уявити, що я просто лежав би вдома і дивився у стелю весь цей час», – підкреслив Дмитро.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.