Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

ЗМІ показали, як ДТЕК адаптує роботу підприємств для ветеранів з інвалідністю, які повертаються з фронту

Компанія ДТЕК створює умови для повернення ветеранів російсько-української війни до цивільної роботи, зокрема працівників з інвалідністю після поранень. Журналісти показали історію ветерана, який після фронту повернувся працювати у шахту, та розповіли, як компанія підтримує своїх працівників після війни. Про це йдеться в матеріалі NV.

З початком повномасштабної війни сотні шахтарів ДТЕК долучилися до лав Сил оборони і частина з них вже повертається до цивільного життя.

Зокрема, журналісти поспілкувалися з Дмитром, який працював на шахті з 2018 року як прохідник та гірничий майстер. Після початку повномасштабної війни він долучився до Сил оборони України та під час одного з бойових завдань зазнав важкого поранення, через яке втратив кінцівку. Після реабілітації Дмитро повернувся до роботи в ДТЕК.

Зараз ветеран знову працює на шахті, однак після поранення перейшов на роботу в адміністративній частині підприємства. Каже, що радий повернутися до роботи після фронту.

В статті наголосили, що ДТЕК створив окрему програму роботи з ветеранами, що повертаються з війни. Компанія допомагає з працевлаштуванням, адаптує простір, і робить адаптивний спецодяг для ветеранів з інвалідністю, який зараз тестують на підприємствах.

Також на поверхні однієї із шахт вже створили безбар'єрне середовище для ветеранів з інвалідністю.

«Багато хто, повертаючись до цивільного життя, думає: «Тепер я буду нікому не потрібний». Чесно кажучи, певні подібні думки у мене також були, ще коли я був на етапі лікування. Але тут велику роль зіграла моя дружина, дуже важливо, щоб була така людина поруч. І, звичайно, дуже важливо, що у мене знову є робота. Це не лише про гроші, тут постійне спілкування, колектив, усі одне до одного ставляться з повагою. Шахта, можна сказати, врятувала від самотності. Не можу уявити, що я просто лежав би вдома і дивився у стелю весь цей час», – підкреслив Дмитро.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Теги: шахта ветеран ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух газу стався пізно ввечері в п'ятницю на вугільній шахті Люшенюй
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
23 травня, 11:10
Юрій Юриков зі своєю нареченою Таєю
Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)
22 травня, 11:36
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко
Очільник ДТЕК презентував міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми
20 травня, 12:17
У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
11 травня, 18:50
Кремль оцінив ветеранів дешевше за одну крилату ракету
Менше, ніж один «Іскандер». Скільки РФ виділила коштів ветеранам до 9 травня
10 травня, 04:58
Віталій Герсак
Комбату Герсаку обрали запобіжний захід
5 травня, 17:47
У компанії наголошують: реінтеграція розглядається значно ширше, ніж просто працевлаштування
«Метінвест» розвинув унікальну екосистему реінтеграції ветеранів: деталі
5 травня, 12:32
Команда CS Gladiator отримала від Буданова мікроавтобус для поїздок на змагання
Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова
1 травня, 17:05
Рятувальники розчищають проїжджу частину від гілок, повалених сильним вітром
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
27 квiтня, 13:46

Суспільство

Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту
Журналісти розповіли історію ветерана, який повернувся на роботу в шахту після фронту
Холодний фронт накриє Україну 28 травня: коли чекати потепління
Холодний фронт накриє Україну 28 травня: коли чекати потепління
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила
Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
Поліг на Донеччині внаслідок влучання ворожого дрона. Згадаймо Владислава Морозова
Поліг на Донеччині внаслідок влучання ворожого дрона. Згадаймо Владислава Морозова

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua