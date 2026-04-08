Окупаційна влада Луганщини активізувала примусову мобілізацію: масштаби призову вражають

Повістки отримують шахтарі, які втратили роботу або потрапили під скорочення

Влада окупованої Луганщини все більше забирає на війну працівників промислового сектору

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники активізували масову примусову мобілізацію. Під ударом опинилися промислові об'єкти: підприємствам виставляють плани на відправку на війну до половини штату, що фактично паралізує економіку регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Окупаційна адміністрація продовжує використовувати ресурсний підхід до місцевого населення, посилюючи мобілізаційний тиск на промисловий сектор. Керівництво місцевих підприємств отримало прямі вказівки мобілізувати від 25% до 50% працівників. Виконання цих «планів» призводить до критичної нестачі кадрів. Виробничі процеси на заводах та фабриках зупиняються або суттєво скорочуються через відсутність спеціалістів.

«За наявною інформацією, підприємствам «спускають» плани мобілізувати від 25% до 50% працівників. Така практика фактично підриває залишки економічної бази регіону», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Повідомляється, що особливу увагу окупанти приділяють шахтарям. Ті, хто втратив роботу через закриття шахт або потрапив під скорочення, автоматично стають першочерговими кандидатами на фронт. Списки звільнених працівників заздалегідь передаються до «військкоматів».

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що така політика ворога свідчить про свідоме знищення економічного потенціалу Луганщини. Росія не зацікавлена у відновленні промисловості регіону, використовуючи соціально вразливі групи населення як мобілізаційний ресурс.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. «Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті», – зазначив він.

«Главком» також писав, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей та молодь. Окупаційна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким учителі місцевих шкіл зобов’язані проводити регулярний моніторинг активності учнів у соціальних мережах. У Луганській обласній державній адміністрації такі заходи називають частиною системної політики окупантів із перетворення захоплених територій на «інформаційний вакуум».