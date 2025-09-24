Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Андрія Алейнікова

У 2024 році Андрій Алейніков став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

До війни Андрій Алейніков захоплювався архітектурою, багато часу присвячував навчанню й творчості, писав вірші

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Алейнікова.

Захисник України Андрій Алейніков поліг на фронті 31 липня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Алейніков народився 4 березня 1999 року в Одесі. Навчався в Одеському економічному ліцеї Одеської міської ради. У 2016 році переїхав до Львова, де згодом здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Працював експертом з продажу у товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова Лінія». Згодом розпочав професійну діяльність як архітектор.

Зі слів рідних, Андрій був наполегливим, рішучим і цілеспрямованим, завжди впевнено йшов до поставлених цілей. Захоплювався архітектурою, багато часу присвячував навчанню й творчості, писав вірші та пісні, грав на гітарі й співав.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Андрій Алейніков нагороджений відзнакою «За оборону міста Часів Яр» та медаллю «Учасник бойових дій» фото: Львівська міська рада

Нагороджений відзнакою «За оборону міста Часів Яр» та медаллю «Учасник бойових дій».

Поховали полеглого воїна 23 вересня на полі Почесних поховань новітніх Героїв на Личаківському кладовищі у Львові.

В Андрія Алейнікова залишилися дружина, батьки, вітчим, дві сестри, брат та бабусі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.