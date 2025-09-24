Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Андрія Алейнікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Андрія Алейнікова
У 2024 році Андрій Алейніков став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua

До війни Андрій Алейніков захоплювався архітектурою, багато часу присвячував навчанню й творчості, писав вірші

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Алейнікова.

Захисник України Андрій Алейніков поліг на фронті 31 липня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Алейніков народився 4 березня 1999 року в Одесі. Навчався в Одеському економічному ліцеї Одеської міської ради. У 2016 році переїхав до Львова, де згодом здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Працював експертом з продажу у товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова Лінія». Згодом розпочав професійну діяльність як архітектор.

Зі слів рідних, Андрій був наполегливим, рішучим і цілеспрямованим, завжди впевнено йшов до поставлених цілей. Захоплювався архітектурою, багато часу присвячував навчанню й творчості, писав вірші та пісні, грав на гітарі й співав.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Андрій Алейніков нагороджений відзнакою «За оборону міста Часів Яр» та медаллю «Учасник бойових дій»
Андрій Алейніков нагороджений відзнакою «За оборону міста Часів Яр» та медаллю «Учасник бойових дій»
фото: Львівська міська рада

Нагороджений відзнакою «За оборону міста Часів Яр» та медаллю «Учасник бойових дій».

Поховали полеглого воїна 23 вересня на полі Почесних поховань новітніх Героїв на Личаківському кладовищі у Львові. 

В Андрія Алейнікова залишилися дружина, батьки, вітчим, дві сестри, брат та бабусі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

