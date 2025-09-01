Заборгованість за комуналку перевищила 100 млрд грн: за що українці платять найгірше

У квітні-червні українці найбільше заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води

Заборгованість за постачання та розподіл електроенергії сягнула 17,07 млрд грн

Державна служба статистики України вперше з початку війни оприлюднила дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу статистики.

Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги складали 81,3 млрд грн. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн.

У квітні-червні українці найбільше заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води – 35,15 млрд грн, а також за постачання та розподіл природного газу – 32,32 млрд грн.

Заборгованість за постачання та розподіл електроенергії сягнула 17,07 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,16 млрд грн, управління багатоквартирними будинками – 8,84 млрд грн, управління побутовими відходами – 3,1 млрд грн.

Водночас, за даними Держстату, у квітні-червні українці сплатили за комунальні послуги 64,3 млрд грн. При цьому 42% загальної суми, або 27,17 млрд грн, – це оплата за електроенергію.

У квітні-червні українці сплатили за комунальні послуги 64,3 млрд грн скриншот з сайту Держстату

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

До слова, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тисяч квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тисяч позовів до боржників.