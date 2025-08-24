Президент Казахстану привітав Зеленського та побажав зберегти території

Президент Казахстану привітав українців з Днем Незалежності України а також побажав благополуччя та миру

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Він побажав громадянам України миру та благополуччя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

На початку серпня, під час телефонної розмови із Зеленським, Токаєв заявив про безумовну зацікавленість Казахстану у встановленні міцного миру в Україні на основі принципів міжнародного права.

За його словами, Астана від самого початку виступає за досягнення миру на справедливій основі, послідовно підтримуючи дотримання Статуту ООН, недоторканність кордонів суверенних держав та їхню територіальну цілісність.

При цьому Токаєв підкреслив, що розуміє всю складність територіальної проблеми, яка часто стає непереборною перешкодою для досягнення згоди про мир або перемир'я. Однак головним пріоритетом, на його думку, має залишатися збереження української державності на основі непорушних міжнародних гарантій безпеки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою», – сказав Володимир Зеленський.

Особливе місце у зверненні президента зайняла подяка захисникам і захисницям України, завдяки яким стало можливим відстоювати суверенітет і свободу.