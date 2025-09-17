Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло

У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в найбільших містах України зменшилась на 8%

Ринок оренди житла в Україні залишається більш доступним, ніж у Польщі. У великих українських містах орендувати квартиру можна за $400-500, тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від $800. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Olx.

Порівняння вартості оренди

У серпні 2025 року медіанна вартість оренди квартир в Україні зросла порівняно з минулим роком. Середні ціни становлять: близько $300 за однокімнатні, $420 за двокімнатні та $630 за трикімнатні квартири.

Однокімнатні

Найвищі ціни зафіксовано у Львові ($432) та Києві ($408). У Дніпрі й Одесі оренда коливається в межах $260–280, а найдешевші варіанти залишаються в Харкові – лише $108. У Польщі ж медіанна ціна значно вища – $605. У Варшаві оренда сягає $689, у Гданську – $635, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві квартири коштують від $510 до $590.

Двокімнатні

У Києві вартість двокімнатних сягає $720, у Львові – $501. У Дніпрі та Одесі ціни тримаються на рівні $360–370, а у Харкові – лише $168. У Польщі медіанна ціна становить $780: у Варшаві – $891, у Гданську – $797, у Кракові, Познані та Вроцлаві – від $680 до $780.

Трикімнатні

Найдорожчі трикімнатні квартири розташовані у Києві ($1303), тоді як у Львові вони коштують майже вдвічі дешевше – $648. В Одесі та Дніпрі ціни коливаються між $450–500, у Харкові – лише $240. У Польщі медіанна вартість сягає $970: у Варшаві – $1161, у Гданську – $999, а у Кракові, Познані та Вроцлаві – $810-950.

Загалом за рік оренда в Україні подорожчала на 15-25%, тоді як у Польщі зростання становило лише 5-10%. Попри це, житло у Польщі все одно залишається в середньому на 80-100% дорожчим, ніж в Україні

Порівняння попиту та пропозиції

У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в найбільших містах України зменшилась на 8%. Найбільше падіння пропозицій зафіксовано у Харкові – майже удвічі, якщо порівнювати з минулим роком. Водночас у Польщі пропозиція на ринку оренди навпаки дещо зросла – на 1,5%. Щодо попиту, то в обох країнах він зменшився. Наприклад, в Україні кількість відгуків знизилась на 11%, а в Польщі на 15%.

Водночас в Україні 59% відгуків припадає на однокімнатні квартири, а у Польщі популярнішими є двокімнатні (50% попиту).

Як повідомлялося, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

До слова, продаж нерухомості є важливим юридичним процесом, що потребує ретельної підготовки. Щоб угода відбулася без затримок і ризиків, продавець має заздалегідь підготувати повний пакет необхідних документів. «Главком» з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Києві розповідає, які документи повинен мати продавець для успішного укладання договору купівлі-продажу.