Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США

Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім

Україна буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру

Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський дорого до Берліна, передає «Главком».

Глава держави зазначив, що навіть у разі провалу дипломатичних зусиль, які досі тривають, Україна буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру.

«Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення, тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон – треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що отримує певні сигнали через переговорну команду, однак Україна ще не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану. При цьому президент наголосив, що мирний план не буде подобатися всім.

«План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатом Америки», – додав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський коментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану і раніше. Президент заявляв, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.