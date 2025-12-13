Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?

Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові

Більшість опитаних військових наголошують: поступатися українською землею вони не готові

У той час, коли триває новий виток ініційованих США мирних перемовин, українські військові на фронті зовсім не вірять в швидке завершення війни. Сумніваються в цьому і офіцери, і солдати з сержантами. Попри роки під обстрілами, величезну втому, бажання повернутися до близьких і цивільного життя, про які говорять відверто, вони кажуть, що «за свою землю треба боротися».

Як інформує «Главком», «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») спитали військових на Покровському напрямку, що вони думають про мирні перемовини, вимогу Кремля поступитись Донбасом та яким бачать кінець війни – і коли. З міркувань безпеки редакція не називає їхніх імен, використовуючи лише позивні.

Більшість опитаних військових наголошують: попри втому, роки під обстрілами та бажання повернутися до родин і цивільного життя, поступатися українською землею вони не готові. Артилерист із позивним Фантом зізнається, що мріє про день, коли війна закінчиться, однак не вірить, що це станеться найближчим часом. За його словами, головне – повернутися додому без російських військ на українській землі, незалежно від того, скільки часу це займе.

Юрист, офіцер 82-ї ОДШБр ЗСУ фото: radiosvoboda.org

Офіцер 82-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним Юрист зазначає, що за характером бойових дій не видно ознак завершення війни. Він підкреслює: противник продовжує нарощувати сили, а питання перемовин – це сфера політики, тоді як завдання військових залишається незмінним – звільнення української території. «Не можна віддавати жодного клаптика землі», – переконаний він.

Подібної думки дотримуються й інші бійці. Оператор БПЛА Філін називає ідею передачі Донбасу «абсурдом» і вважає, що це лише створить для Росії плацдарм для подальшого наступу. За його словами, такі поступки фактично означали б капітуляцію.

Військові також застерігають від «замороження» конфлікту. Оператор дронів із позивним Феміда нагадує, що досвід 2014 року довів: тимчасове затишшя не зупиняє агресора, а лише відкладає новий, ще масштабніший етап війни. «Якщо не зупинимо їх ми, це доведеться робити нашим дітям», – наголошує він.

Феміда, оператор БПЛА батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї ОЄБр ЗСУ фото: radiosvoboda.org

Деякі бійці висловлюють переконання, що війна триватиме доти, доки існує сучасна російська імперська модель. Інші ж вважають, що Росія не здатна вести війну роками і зрештою зіткнеться з накопиченими внутрішніми проблемами.

Водночас майже всі військові зізнаються: вони мріють повернутися додому і завершити службу. Але, попри це, визнають – швидкого миру не бачать і готові продовжувати боротьбу. Як підсумував один із офіцерів, війна може завершитися лише на високому політичному рівні, проте на фронті наразі не відчувають жодних змін, які б свідчили про її близький кінець.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.