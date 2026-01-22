Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова

З 2015 по 2018 роки проходив службу у Збройних силах України, у 2019 році приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін

Артем Попов

7 січня 2023 року у боях на околицях міста Бахмут, у районі села Підгородне внаслідок артилерійського обстрілу загинув Герой України, головний сержант Артем Попов на позивний Хабіб, Біджо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Артем Попов народився 24 грудня 1986 року у місті Лисичанськ Луганської області. Після закінчення школи навчався у Лисичанському професійно-технічному училищі №2. Згодом здобув вищу освіту у Міжрегіональній академії управління персоналом. З дитинства займався спортом, зокрема веслуванням. Захоплювався електронікою, автомобілями, музикою. Любив співати, писав вірші.

У 2019 році Попов приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін фото: Державна прикордонна служба України

З 2015 по 2018 роки проходив службу у Збройних силах України, у 2019 році приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін. Повномасштабне вторгнення Артем зустрів на КПВВ «Золоте», де був кулеметником у складі вогневої групи. У перші тижні війни разом з побратимами брав участь у численних стрілецьких боях, забезпечував рух коридором для евакуації місцевих жителів. Згодом ніс службу на кремінському напрямку, одним із перших вступив у бій за Житлівку. 9 березня 2022 року під час оборони селища Артем Попов зі своїм підрозділом знищили колону важкої техніки та близько сотні ворожих піхотинців, які намагалися прорватися до Кремінної. Завдяки їхнім діям наступ противника було відбито.

З січня 2023 року підрозділ Артема протистояв наступу переважаючих сил ворога в районі міста Бахмут фото: Державна прикордонна служба України

Артем Попов з побратимом у Бахмуті фото: Державна прикордонна служба України

7 січня 2023 року головний сержант Попов Артем у складі прикордонного підрозділу під керівництвом штаб-сержанта Дмитра Кушніра мужньо протистояв наступу противника. Наші бійці розпочали штурмові дії з метою відновлення втрачених напередодні позицій в районі н.п. Підгородне Донецької області. Українським прикордонникам вдалося відтіснити ворога, завдати йому нищівних втрат та зайняти визначені позиції. За результатами аеророзвідки було встановлено, що орієнтовні втрати противника склали 18 вбитих та 24 поранених. На жаль, внаслідок артилерійського обстрілу Артем Попов загинув.

«Сміливий, сильний, мужній, розумний. Мій коханий чоловік, мій друг, мій захисник. Артем був доброю, цілеспрямованою і дуже веселою людиною. Постійно жартував, не зважаючи на обставини. Він так любив життя, стільки мав планів і мрій…. Артем був військовою людиною і справжнім патріотом Неньки України. Завжди казав «Хто, якщо не ми». Він дуже хотів брати участь у визволенні своєї Луганщини та підняти прапор над рідним містом. Побратими його запам’ятають як Людину з великої літери, людиною слова, надійності, людиною честі, доброти, сміливості та справедливості. Він цінував і беріг людські життя, але, на жаль, свого життя не вберіг... Моє життя зупинилося після слів: «Ваш чоловік загинув, як герой, захищаючи Батьківщину». Наші мрії залишилися лише мріями. Як далі жити і усвідомлювати, що нашого майбутнього більше немає…тільки спогади… Артемчик для мене був, є і буде Героєм! Вічна пам'ять та шана!» – розповіла кохана дружина полеглого воїна Дар'я.

Артему Миколайовичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» фото: Державна прикордонна служба України

Указом Президента України від 23 серпня 2023 року № 508/2023 головному сержанту Попову Артему Миколайовичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Артем Попов з дружиною фото: Державна прикордонна служба України

Герой був похований у Дніпрі, однак у 2025 році його перепоховали в Ірпені, в місті, яке стало новим домом для його родини.

У захисника залишилися дружина, близькі, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.