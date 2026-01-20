Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпро: перші фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпро: перші фото наслідків
Роботи з ліквідації наслідків тривають
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У місті виникла пожежа, пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок

Уночі російські терористи атакували місто Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Одну з постраждалих рятувальники евакуювали з пошкодженої будівлі.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зокрема, у місті виникла пожежа, пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 20 січня атакувала Дніпро. Внаслідок цього постраждали люди.

Також на світанку 20 січня російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

Теги: ДСНС війна Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
«Ваш смартфон – знахідка для ворога». Розмова про те, як працює секретна служба на фронті
«Ваш смартфон – знахідка для ворога». Розмова про те, як працює секретна служба на фронті Технології війни
23 грудня, 2025, 21:00
Орієнтовно 12-13 січня за Нестора Шуфрича буде внесено заставу і він вийде з СІЗО
Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді? Судові хроніки
12 сiчня, 09:30
За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
24 грудня, 2025, 12:00
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17
Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)
22 грудня, 2025, 06:56
Хорватія профінансує постачання озброєння Україні в межах програми НАТО PURL
Хорватія виділяє Україні 14 млн євро в межах ініціативи PURL
31 грудня, 2025, 18:55
Без мами залишилося двоє діток
Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
23 грудня, 2025, 09:00
У Росії закатували поляка, що не вірив у війну
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
7 сiчня, 15:00

Події в Україні

Атака на Дніпро: перші фото наслідків
Атака на Дніпро: перші фото наслідків
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua