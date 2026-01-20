Атака на Дніпро: перші фото наслідків

У місті виникла пожежа, пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок

Уночі російські терористи атакували місто Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Одну з постраждалих рятувальники евакуювали з пошкодженої будівлі.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зокрема, у місті виникла пожежа, пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 20 січня атакувала Дніпро. Внаслідок цього постраждали люди.

Також на світанку 20 січня російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.