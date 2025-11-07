Зазнав важкого поранення під час боїв на Луганщині. Згадаймо Богдана Бедюка

Більше місяця лікарі боролися за життя Богдана, але врятувати мужнього воїна не вдалося

Богдан Бедюк був не лише відважним воїном, а й вправним і завзятим футболістом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Бедюка.

У вересні нинішнього року Богдан Бедюк отримав важке вогнепальне осколкове поранення у голову. Більше місяця тривала боротьба за життя Богдана, але врятувати мужнього воїна не вдалося. У липні Богданові виповнилося двадцять п’ять років. Навічно – двадцять п’ять… Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Калинівка.city.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Богдан Бедюк захищав Україну від російських окупантів фото з відкритих джерел

Із перших днів повномасштабного вторгнення Богдан Бедюк захищав Україну від російських окупантів у лавах Калинівського полку імені Івана Богуна Національної гвардії України. Під час виконання бойового завдання поблизу Білогорівки Луганської області Богдан отримав важке поранення, однак після лікування та реабілітації повернувся на службу.

У січні 2023 року указом президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові Богдана Бедюка нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни».

Богдан вступив до Національної академії Національної гвардії України, але достроково завершив навчання і продовжив службу у бригаді «Азов» НГУ.

«Бодя завжди хотів служити в бойових підрозділах», – згадує Богдана його бойовий побратим і колишній командир Олександр Дзюбенко.

Богдан Бедюк фото: ФК Ягуар

Богдан Бедюк був не лише відважним воїном, а й вправним і завзятим футболістом. У складі футбольного клубу «Ягуар» Богдан Бедюк здобув чимало перемог на різноманітних змаганнях.

Богдан Бедюк із Суперкубком Героїв АТО фото: соцмережі

Однією з найяскравіших перемог «Ягуара» є виграш у 2021 році Суперкубка героїв АТО. У вирішальному матчі Богдан Бедюк вийшов на заміну, але за той час, що був на полі, проявив неабияку самовіддачу і отримав спеціального приза.

Богдан Бедюк брав активну участь у ветеранському спорті, пропагував футбол як засіб реабілітації військовослужбовців. Він виступав на різноманітних змаганнях за збірні Національної гвардії України, а у складі збірної захисників України виходив на поле проти зірок українського футболу.

Богдан Бедюк (крайній праворуч) разом із гравцями ФК Ягуар у формі збірної захисників України фото: ФК Ягуар

«Богдан був справжнім борцем – як на полі, так і поза ним. Завжди з гарним гумором, щирим серцем і незламним духом.

Для нас він назавжди залишиться частиною команди, людиною, яка вміла підтримати, пожартувати й надихнути», – написав про Богдана Бедюка футбольний клуб «Ягуар».

Поховали воїна 30 жовтня на центральному кладовищі у Калинівці.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.