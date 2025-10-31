На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда

Олександр Пойда віддав життя за Україну

Олександр Пойда працював з дитячими та юнацькими командами криворізького «Кривбасу» та херсонського «Дніпра»

У боях на Купʼянському напрямку на 53 року життя загинув колишній хокеїст та дитячий тренер Олександр Пойда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України.

Уродженець Камʼянського Олександр Пойда, працював з дитячими та юнацькими командами криворізького «Кривбасу» та херсонського «Дніпра».

«Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. Дякуємо за Чин», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).