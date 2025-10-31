Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
Олександр Пойда віддав життя за Україну

Олександр Пойда працював з дитячими та юнацькими командами криворізького «Кривбасу» та херсонського «Дніпра»

У боях на Купʼянському напрямку на 53 року життя загинув колишній хокеїст та дитячий тренер Олександр Пойда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України.

Уродженець Камʼянського Олександр Пойда, працював з дитячими та юнацькими командами криворізького «Кривбасу» та херсонського «Дніпра».

«Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. Дякуємо за Чин», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: хокей смерть війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Катаріна Матернова зробила заяву про нічну атаку на Київ
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
22 жовтня, 17:39
Після безрезультатних переговорів Трампа та Путіна США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для ударів по РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
17 жовтня, 22:42
Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
17 жовтня, 09:17
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
6 жовтня, 08:57

Новини

На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
Тренер «Реала» повідомив, чи буде покараний Вінісіус за поведінку у грі з «Барселоною»
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua