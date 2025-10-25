Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни

Камінецький вважає, що Україну чекає прекрасне майбутнє

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький під час виступу в Inspira business club зробив гучну заяву. Він запенив, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Камінецький сказав, готовий закластися, що війна закінчиться за два місяці. І говорить це не як пророк чи рабин, а транслює думку великих людей з Європи та Америки.«Ми дали трохи більше часу, тому що на Новий рік люди будуть зайняті. Тому 15 січня будемо святкувати, це буде вже після закінчення війни. Якщо війна тільки закінчиться, весь світ, в гарному сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди», – сказав рабин.

❗️Війна закінчиться 15 січня 2026 року, і ми це святкуватимемо, – головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький



«До України приїдуть інвестори та туристи, розпочнеться велике життя – це не мрія, а думка впливових людей в США», – сказав він. pic.twitter.com/zZbUGJ3twF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 25, 2025

Камінецький вважає, що в 2026 році в Україні почнеться велике життя і на державу чекає прекрасне майбутнє. Водночас Росія перетвориться на Північну Корею.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року.

Також Буданов назвав головну умову завершення війни.