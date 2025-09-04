Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів

Трамп про Путіна та Зеленського: Щось має статися, але вони ще не готові

Президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він зауважив у інтерв’ю CBS News, передає «Главком».

Трамп охарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну і додав, що уважно стежить за тим, як Путін та Зеленський поводяться на цьому перехресті в переговорах.

«Я спостерігаю за цим, я бачу це і я обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми це зробимо», – наголосив Трамп.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.